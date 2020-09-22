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İzmir'de balkondan düşen çocuk 12 gün sonra hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İzmir'in Torbalı ilçesinde evinin balkonundan düşen 5 yaşındaki çocuk 12 gün sonra hastanede hayatını kaybetti.
9 Eylül'de Yemişlik Mahallesi’nde 5 yaşındaki Berkin Katreş, ikinci kattaki evlerinin balkonundan düştü.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan küçük çocuğu Torbalı Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Buradan da Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen Katreş, yapılan tüm müdahalelere rağmen, 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Küçük çocuğun cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Etiketler: Torbalı izmir Berkin Katreş balkondan düşen çocukSon Güncelleme: 22 Eylül 2020 Salı 08:03
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