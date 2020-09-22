Haber Giriş: Kaynak: İHA
Mersin'de kovan yüklü kamyonet devrildi, trafik aksadı
[Fotoğraf: İHA]
Mersin'in Erdemli ilçesinde kovan yüklü kamyonet kaza yaptı. Etrafa saçılan kovanlar sebebiyle yol trafiğe kapandı, arıcıların dışında kaza yerine kimseler yaklaşamadı.
İlçeye bağlı Ayaş Mahallesi'nde kovan yüklü kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje çarptı, ardından da devrildi.
Kaza sonrası kovanlar, içindeki arılarla birlikte Mersin Antalya D-400 karayolunun Antalya istikametine saçıldı. Kızgın arılar sebebiyle kaza yerine arıcıların dışında kimseler yaklaşamadı.
Kovanların toplanması uzun süre devam edince karayolunda trafik kontrollü olarak geniş olan yaya yolundan sağlandı.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler: Mersin erdemli trafik KazasıSon Güncelleme: 22 Eylül 2020 Salı 05:29
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