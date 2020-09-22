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Samsun'da motosiklet kazası: 1 ölü
[Fotoğraf: AA]
Samsun'da motosikletin refüjdeki ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü hayatını kaybetti.
Kaza, Samsun'un Bafra ilçesi Samsun-Sinop karayolunun 52. kilometresi Lengerli mevkiinde saat 02.15'te meydana geldi.
33 yaşındaki Volkan Yıldırım idaresindeki 55 JZ 483 plakalı motosiklet bordür taşına çarparak refüje devrildi ve çam ağacına çarptı.
Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Volkan Yıldırım, 112 ekipleri tarafından ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yıldırım, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Samsun trafik Kazası motosiklet bafraSon Güncelleme: 22 Eylül 2020 Salı 07:15
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