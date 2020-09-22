Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
DEAŞ'ın uyuyan hücresine şafak baskını
[Fotoğraf: TRT Haber]
Adana'da terör örgütü DEAŞ'ın uyuyan hücresine yönelik 6 adrese yapılan operasyonda Suriye'de terör örgütü saflarında savaştığı belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında Suriye uyruklu 6 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ yönelik operasyon düzenlendi.
Özel harekat polislerinin katılımıyla şafak vakti eş zamanlı baskınlar düzenlendi.
Düzenlenen baskında yakalanan 5 şüpheli adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Yakalanan şüphelilerin, Suriye'de DEAŞ adına savaşçı olarak görev yaptıktan sonra Türkiye'ye gelip uyuyan hücre durumuna geldikleri öğrenildi.
Operasyon sürüyor.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 22 Eylül 2020 Salı 06:08
Son Haberler
- 05:29
- 04:53
- 05:01
- 04:25
- 04:22
Sıradaki Haber
Mersin'de kovan yüklü kamyonet devrildi, trafik aksadı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz