Bakırçay Nehri'nin Çandarlı Körfezi ile birleştiği noktada, çok sayıda ölü balık görüldü. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen Dikili Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ekibi inceleme yaptı.

Sudan ve balıklardan alınan numuneler, laboratuvara gönderildi.