Merkez Karatay ilçesi Akabe Mahallesi Milliler Caddesi üzerinde 2 otomobil sürücüsünün karşılıklı olarak drift atma görüntülerinin sosyal medyada yayınlanmasının ardından polis ekipleri çalışma başlattı.

Daha önce de driftten ehliyetine el konulmuş

Kısa sürede yakalanan şahıslardan S.D.’nin ehliyetine daha önce de drift atmaktan 2 ay süreyle el konulduğu öğrenildi.

Sürücülerden S.D.'ye, drift atmak ve sürücü belgesi alındığı halde araç kullanmak ve kullandırmak suçundan, sürücü Z.D.'ye ise drift atmaktan ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.

Her 2 sürücüye bu suçlardan toplam 25 bin 598 lira cezai işlem uygulandı. Sürücüler hakkında adli işlem başlatıldı.