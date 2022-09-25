Haber Giriş: 25 Eylül 2022 Pazar 16:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
Adana'nın Feke ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler, yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahaleye başladı.
Gedikli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 uçak, helikopter, 7 arazöz ve işçiler sevk edildi.
Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol atına almaya çalışıyor.
Etiketler: Adana Orman Yangın Orman Yangını
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