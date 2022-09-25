Haber Giriş: 25 Eylül 2022 Pazar 15:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da alev alan otomobil küle döndü
Antalya'nın Aksu ilçesinde seyir halindeki otomobil henüz bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. Sürücünün yara almadığı olayda, otomobil kullanılamaz hale geldi.
H.Ç. idaresindeki otomobil, Kardeş Kentler Caddesi'nde seyir halindeyken alev aldı.
Alevleri fark eden sürücü, aracı yol kenarında durdurarak dışarı çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sürücü yara almadan kurtuldu
İtfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi.
Otomobil sürücüsü yangından yara almadan kurtuldu.
[Fotoğraf: DHA]
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