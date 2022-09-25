Haber Giriş: 25 Eylül 2022 Pazar 14:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 8 yaralı
[Fotograf: AA]
İstanbul TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza meydana geldi. 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 8 kişi yaralandı.
Otoyolun Sancaktepe mevkiinde Samandıra Gişeleri yönünde seyreden taksinin kaputunun açılması üzerine sürücü H.Ö. frene basarak durmaya çalışırken bariyerlere vurdu.
Bu sırada taksiye arkadan gelen otomobil çarptı. Aynı yönde ilerleyen başka bir otomobil de bu araca çarpmasıyla oluşan kazada, araçlarda bulunan 8 kişi yaralandı.
Otoyolda bir süre trafik aksadı
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.
Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alarak trafiğe tek şeritten sağladı. Araçların kaza yerinden çekilmesinin ardından otoyoldaki trafik akışı normale döndü.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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