Haber Giriş: 25 Eylül 2022 Pazar 12:22Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Temizlik fırçası elektrik tellerine değdi, akıma kapıldı
[Fotograf: İHA]
Sakarya'da dükkan dışında temizlik yapan işçi, elindeki fırçanın sapının elektrik tellerine değmesi neticesinde akıma kapıldı. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.
Erenler ilçesinde bir temizlik firmasında çalışan işçi, binanın camlarını temizlerken bir anlık dalgınlıkla elindeki fırça sapını bina önünden geçen elektrik tellerine değdirdi.
Olay sonrası işçi elektrik akımına kapıldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi.
İşçi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. İşçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olay ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
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