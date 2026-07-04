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Türkiye
AA 04.07.2026 12:12

İzmir'de ayının saldırısına uğrayan kişi öldü

İzmir'in Seferihisar ilçesinde evinin önünde uyurken ayı saldırısına uğrayan 70 yaşındaki Osman Güntaş tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İzmir'de ayının saldırısına uğrayan kişi öldü

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde Doğanbey Mahallesi Karakoç mevkisinde evinin önündeki kanepede uyuyan Güntaş'a ayı saldırdı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olayda ağır yaralanan ve Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Güntaş, daha sonra Dokuz Eylül üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.

Osman Güntaş, buradaki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile jandarma ekipleri olayın yaşandığı bölgede çalışma başlattı.

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