Meteoroloji'den 4 il için "sarı" uyarı: Kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı ve doğu kesimlerinde yerel kuvvetli yağışların etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji, hava şartlarının oluşturabileceği olumsuzluklara dikkat çekerek İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli ve Kars illeri için "sarı" kodlu alarm verdi.

Marmara'nın doğusu ve batısında yağış etkili olacak

Yapılan uyarılara göre, İstanbul ve Tekirdağ çevreleri ile Kırklareli'nin güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışların özellikle sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara neden olabileceği belirtildi. Ayrıca yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışına karşı da hazırlıklı olunması gerektiği vurgulandı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise Kars çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Gece saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi beklenen kuvvetli yağışların; sel, su baskını, yıldırım ve yerel dolu yağışının yanı sıra bölgenin coğrafi yapısı nedeniyle heyelan riskini de beraberinde getirdiği bildirildi.

MGM, her iki bölge için de geçerli olmak üzere, olumsuz hava koşulları nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini hatırlattı. Özellikle ulaşımda yaşanabilecek aksamalar ve ani su baskınlarına karşı vatandaşların yerel yönetimlerin ve yetkililerin uyarılarını takip etmeleri istendi.