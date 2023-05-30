İzmir'de askeri personel taşıyan minibüs devrildi: 11 yaralı

Bargama-İzmir karayolu Bayatlı kavşağında, askeri personeli taşıyan servis minibüsünün şoförü yağmur sonrası kaygan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti.



Kayarak yoldan çıkan araç, yol kenarındaki dereye yuvarlandı.

Çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri 7 kişiyi sıkıştıkları araçtan çıkardı, diğer 4 kişi ise kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.

Araçtaki 4 er, 1 subay, 5 uzman çavuş ve 1 sivil şoför yaralı olarak hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.