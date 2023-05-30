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Türkiye
AA 30.05.2023 19:13

Şanlıurfa'da dolu 12 bin dönümlük alana zarar verdi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde etkili olan dolu nedeniyle ekili alanlar, çatılar, araçlar ve güneş enerji sistemleri zarar gördü. Yapılan ilk tespitlere göre yaklaşık 12 bin dönüm alan zarar gördü.

Şanlıurfa'da dolu 12 bin dönümlük alana zarar verdi
[Fotograf: AA]

İlçenin kırsal mahallerinde etkili olan ve bazı yerlerde ceviz büyüklüğüne ulaşan dolu, tarım arazilerinde hasara neden oldu. Doludan ahır ve barınaklar, güneş enerji sistemleri ve araçlar etkilendi.

Şanlıurfa'da dolu 12 bin dönümlük alana zarar verdi

"12 bin dönüm alanın zarar gördü"

Siverek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilk tespitte kırsal 12 mahallenin doludan etkilendiği söyleyerek, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan ilk tespitlerde yaklaşık 12 bin dönüm alanın zarar gördüğü tespit edilmiştir. Bu alanlarda ekili olan buğday, arpa, mercimek, nohut, ayçiçeği, meyve ve sebze bahçeleri zarar görmüştür. Ekiplerimiz hasar tespit çalışmalarına devam etmektedir."

Gelir kaynaklarının çiftçilik olduğunu söyleyen Nedim Sağır, "Ekili arazilerimiz dolu ile beraber zarar gördü. Tek geçim kaynağımız ancak Allah onu da nasip etmedi. Yaklaşık 50 dönüm buğday, 40 dönüm arpa ve 10 dönüm de nohut ekmiştim. Az önce kontrol ettim yağan dolu ile birlikte neredeyse tamamı zarar gördü" diye konuştu.

Şanlıurfa'da dolu 12 bin dönümlük alana zarar verdi

"Devletten yardım bekliyoruz"

Dolunun bir doğa olayı olduğunu bildiklerini söyleyen Cuma Özusan, ektiği arazilerin zarar gördüğünü ve devletten yardım beklediklerini ifade etti.

Dolu yağışının aniden bastırdığını dile getiren Melikşah Özusan ise şunları söyledi:

"Beklenmedik bir anda başladı, ben 39 yaşındayım ve ilk defa böylesine büyük dolu gördüm. Yağan dolu ile beraber bizim ekili arazilerin tamamı zarar gördü ki sadece benim değil, çevremizdeki birçok köylünün arazileri maalesef büyük zarar gördü. Bu da gördüğümüz doğal afetlerden biri ki 2023 yılına doğal afetlerle girdik. Temennimiz ilk ve son olmasıdır. Yağan dolu ile beraber güneş enerjilerimiz, araçlarımız, çatılarımız zarar gördü. Hatta meralardaki hayvanlarımız bile yaralandı. Rabb'imden dileğim inşallah son olur."

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