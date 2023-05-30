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Türkiye
DHA 30.05.2023 17:42

Ümraniye’de seyir halindeki otomobil alev alev yandı

İstanbul Ümraniye’de seyir halinde olan otomobilde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Otomobilin alev alev yandığı anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Ümraniye’de seyir halindeki otomobil alev alev yandı
[Fotograf: DHA]

Ümraniye TEM bağlantı yolu Ankara istikametinde seyir halinde olan bir otomobilde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Sürücü otomobili yol kenarına çekerek kendini dışarı attı. Alevler kısa sürede büyüyerek bütün otomobili sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ümraniye’de seyir halindeki otomobil alev alev yandı

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın söndürüldü. Otomobilin yandığı anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.

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