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Türkiye
AA 30.05.2023 20:04

Zonguldak'ta bir öğretmenin darbedilmesi ile ilgili 2 kişi tutuklandı

Zonguldak'ta bir öğretmeni darbettikleri öne sürülen 5 şüpheliden ikisi tutuklandı.

Zonguldak'ta bir öğretmenin darbedilmesi ile ilgili 2 kişi tutuklandı
[Fotograf: AA]

Zonguldak Fen Lisesi öğrenci pansiyonunda görevli öğretmen Haydar Erduranlı, pansiyonun bahçesinde alkol alıp çevreye rahatsızlık veren 5 kişilik grubu uyardı.

Gruptan 2 kişinin saldırısına uğrayan Erduranlı, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri 5 zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı.

1 şüpheli adli kontrol kararıyla, diğer ikisi ise savcılıkça serbest bırakıldı.

Erduranlı'yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce sosyal medyadan yapılan paylaşımda, olay şiddetle kınandı.

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