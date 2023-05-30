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Türkiye
İHA 30.05.2023 19:27

60 yıl hapis cezası bulunan cinayet şüphelisi 9 yıl sonra yakalandı

Aksaray’da “çocuğu kasten öldürme” suçundan aranan ve hakkında 60 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polisin operasyonuyla yakalandı.

60 yıl hapis cezası bulunan cinayet şüphelisi 9 yıl sonra yakalandı
[Fotograf: İHA]

Olay, 21 Aralık 2014 tarihinde Yeni Mahallede yaşanmıştı.

30 Mart muhtarlık seçimlerinde anlaşmazlık yaşayan ve aralarında husumet bulunan iki akraba grubu arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüşmüş, 1 kişinin ateş açması sonucu 15 yaşındaki Ali Altınbaş olay yerinde hayatını kaybetmiş, biri polis memuru 15 kişi de yaralanmıştı.

60 yıl hapis cezası bulunan cinayet şüphelisi 9 yıl sonra yakalandı

Olayın ardından kayıplara karışan R.A. 9 yıl sonra Aksaray polisinin yaptığı operasyonla saklandığı yerde yakalandı.

Aranması ve hakkında 60 yıl kesinleşmiş cezası olan firari R.A. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

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