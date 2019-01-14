İzmir’de sağanak hemen hemen tüm bölgeyi etkisi altına aldı ve bazı noktalarda su baskınları meydana geldi.

Geçtiğimiz yılların ortalamasına göre bir ayda yağabilecek yağmurların 3 günde yağması, bazı ilçelerde seli beraberinde getirdi. Aşırı yağışlar nedeniyle de hala binlerce dönüm arazilerde gölü andıran su birikintilerine rastlamak mümkün.

Yağışlar, Menderes ilçesi Karakuyu Mahallesi’nde de etkili oldu. Yağmur nedeniyle bu ilçede tarım arazileri sular altında kaldı. Ayrıca, sağanakla birlikte ortaya derin obruklar çıktı.

"Bu kadar yağışta hiçbir yer dayanmaz"

Derinliği kaç metre olduğu bilinmeyen obruklarla ilgili İlçe Tarım Müdürlüğüne bağlı ekipler bölgede incelemelerde bulundu.

Emekli Deprem Profesörü ve Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Zafer Akçı, bölgedeki obrukları yorumladı.

"Bu yağışlar, zeminin özelliği toprağın kayma özelliği olduğu gibi bu kaçınılmaz bir olay. Bu kadar yağışta hiçbir yer dayanmadığına göre orası da dayanmaz. Nitekim toprağın kayma özelliği bunların anahtarı."

Kaynak: İHA