Bursa'nın Karacabey ilçesinde yağışlar nedeniyle Canbalı Deresi'nin taşması sonucu bazı ev ve tarım alanlarını su bastı.

Derenin taşması sonucu kırsal Ovaesemen ve Çeltikçi mahalleleri arasındaki tarım arazileri su altında kaldı. Yeni Mahalle'de ise bazı evler ile ahırlar suyla doldu.

Karacabey Belediyesi, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) ve AFAD ekipleri, suların tahliye edilmesi için çalışma başlattı.

Ekipler, mahsur kalan vatandaşları bulundukları yerlerden kurtardı, ahırlardaki hayvanları çıkararak çocuk parklarına götürdü.

Kaymakam Yusuf Gökhan Yolcu, İlçe Belediye Başkanı Ali Özkan, BUSKİ Karacabey Şube Müdürü Hakan Kaya, su taşkını olan bölgeleri inceledi.

Jandarma ekipleri, vatandaşların zarar görmemesi için bazı köy yollarını trafiğe kapattı. Ayrıca ekipler, suların evlere doğru gitmesini engellemek için bazı yollara set çekti.

Kaynak: AA