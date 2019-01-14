Türkiye
İdlib sınırına askeri sevkıyat sürüyor
14 Ocak 2019 Pazartesi 15:18 - Son Güncelleme 14 Ocak 2019 Pazartesi 15:27
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen komando birlikleri ve zırhlı personel taşıyıcılar Hatay'a ulaştı.
Türkiye genelinde farklı birliklerden gönderilen komandolar ile üzerinde zırhlı araçların olduğu askeri tırlar, güvenlik önlemleri altında Altınözü ilçesine geldi.
Burada tırlardan indirilen askeri araçlar, İdlib sınırındaki birliklere doğru hareket etti.
Kaynak: AA
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