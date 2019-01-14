Palamut avcılığının sona erdiği Karadeniz'de avlanan torikler balıkçıların yüzünü güldürürken, avlanan balıklar tanesi 150-200 liradan satışa sunuldu.

Balıkçı İbrahim Gündoğdu yaptığı açıklamada, palamut avcılığının sona ermesine rağmen torik balıklarının ağlara takılmaya devam ettiğini söyledi.

Avlanan toriklerin 6-7 kilogram ağırlığında olduğunu aktaran Gündoğdu, "Kar suyunun denizle buluşmasıyla balıklar iyice yağlanmaya başladı. Torik balıkları da tam tüketilecek kıvama geldi. Her zaman olmasa bile ara sıra ağlarımıza takılıyor. 15-20 civarında tezgahlarda torik bulunuyor. Tanesi de 150 liradan başlayan fiyatlardan satışa sunuldu. Kısa sürede tükeneceğini umut ediyoruz." diye konuştu.

Hamsi avının azaldığı günlerde toriklerin kendileri için adeta ilaç gibi geldiğini söyleyen Gündoğdu, "Hamsi avı azaldı, fiyatı o nedenle 30 liraya kadar yükseldi. Dolayısıyla vatandaşın hamsiye ilgisi azaldı. Daha çok dip balıkları dediğimiz, mezgit ve istavrit balıkları satılıyor. Torik balıkları da bu kısa döngüde imdadımıza yetişti." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA