Terör örgütü PKK, çukur terörüyle yakıp yıktı, devlet hızla inşa etti. Mardin'in Nusaybin ilçesinde de evleri yıkılan siviller için TOKİ devreye girdi. 5 bin 11 konut ile 498 iş yeri inşa edildi.

342 konut için kura çekimi yapıldı

Yapımı tamamlanan ev ve iş yerleri için hak sahipleri belirlenmeye başlandı. 342 konut ve 36 ticari iş yeri yapılan kura çekimiyle hak sahiplerine dağıtıldı.

Kura çekimi, Mitani Kültür Merkezi'nde yapıldı. Evlerine kavuşan Nusaybinliler mutluydu.

Evine kavuşan bir vatandaş mutluluğunu şöyle dile getirdi:

"Evlerimiz yıkıldı, şehrimiz harap oldu, tarumar oldu. Ancak devletimiz bizim yıkılan evlerimizi tekrardan yeni bir şekilde daha modern bir şekilde inşa etti. Bundan dolayı teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun onlardan."

Hak sahipleri, evlerde yapılacak son düzenlemelerin ardından anahtarlarına da kavuşacak.

Nusaybin'deki evler modern bir yaşam alanı sunuyor

Yeni konutlarda eski Mardin evlerinin izlerini görmek mümkün. Bazı bölümlerinde Midyat taşı kullanılan evler, modern ve şık yapısıyla da dikkat çekiyor.

Nusaybin'de terörün yakıp yıktığı evlerin yerine adeta yeni bir şehir kuruldu. Bu yeni yaşam alanında oyun parklarından camisine yeşil alanlarından sosyal alanlara kadar her şey düşünüldü. Nusaybin'de 5 cami, 3 okul ve 4 taziye evi de inşa edildi.

Terörün izlerinin silindiği ilçede, Nusaybinlileri artık yeni ve modern bir yaşam bekliyor.

Kaynak: TRT Haber