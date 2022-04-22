Haber Giriş: 22 Nisan 2022 Cuma 17:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de 94 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Urla ilçesindeki bir koyda 19'u çocuk 94 düzensiz göçmen yakalandı.
Zeytineli Mahallesi'ndeki Çılga Koyu'nda yabancı uyrukluların yardım talebinde bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye İl Jandarma Komutanlığı ekibi ve insansız hava aracı sevk edildi.
Arazide yapılan tarama sonucu 19'u çocuk 94 Afganistan uyruklu, dağınık halde koyda beklerken bulundu.
Düzensiz göçmenler, göçmen kaçakçılarının Çılga Koyu'nda kendilerini terk ettiğini, aç ve susuz olduklarını bildirdi.
Su ve yiyecek ihtiyaçları jandarma tarafından karşılanan göçmenlerin, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edilecekleri öğrenildi.
Etiketler: İzmir Düzensiz Göçmenler
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