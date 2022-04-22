Haber Giriş: 22 Nisan 2022 Cuma 16:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da falezlerden düşen üniversite öğrencisi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Antalya'da falezlerden düşen 19 yaşındaki üniversite öğrencisi yaşamını yitirdi.
Akdeniz Üniversitesi Latin Dili ve Edebiyatı 1. sınıf öğrencisi Burhan Çağan Gökalp, dün gece Muratpaşa ilçesi Karaalioğlu Parkı'ndaki falezlerden dengesini kaybederek kayalıklara düştü.
Arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, Gökalp'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenaze, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Gökalp'in cenazesi, yakınları tarafından sabah saatlerinde adli tıp morgundan alındı.
Etiketler: Antalya
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