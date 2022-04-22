Avrupa'da üretilen çikolatalarda tehlikeli salmonella bakterisine rastlandı.

Türkiye'de de Kinder markasının bazı ürünleri için verilen toplatma kararı uygulamaya geçti.

İstanbul'da marketler tek tek denetlendi. 750 kişilik gıda denetim ekipleri çikolataları topladı.

Son tüketimi 8-15 Temmuz tarihleri arasında olanlar tehlikeli

Satıcı ve tüketici açısından riskli ürünleri tespit etmenin bir yolu var.

Schoko Bons adlı ürünün son tüketim tarihleri 8 Temmuz 2022 ile 15 Temmuz 2022 arasında olanları tehlike barındırıyor.

Gıda denetim ekiplerinin el koyduğu çikolatalar imha ediliyor.

