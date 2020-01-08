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İzmir'de 9 FETÖ şüphelisi için gözaltı kararı08 Ocak 2020 Çarşamba 08:32 - Son Güncelleme 08 Ocak 2020 Çarşamba 08:46
İzmir'de FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında 9 şüpheli için gözaltı kararı çıkartıldı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 2'sinin örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen, 7'si de aleyhlerinde ifade, teşhis, Bank Asya hesap artışı gibi deliller bulunan 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamak için İzmir ve ilçelerinde operasyon başlattı.
Kaynak: AA
Etiketler: fetö operasyonları bylock