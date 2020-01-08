Türkiye
Yurt genelinde yağış bekleniyor08 Ocak 2020 Çarşamba 07:37 - Son Güncelleme 08 Ocak 2020 Çarşamba 07:42
Yurdun büyük bir bölümünde yağış etkili olacak. Kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da sağanak, yağış alan diğer yerlerde ise karla karışık yağmur bekleniyor.
[Fotoğraf: AA]
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: hava durumu meteoroloji