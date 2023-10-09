İzmir’de 464 düzensiz göçmen yakalandı, 12 organizatör tutuklandı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve Ege Denizi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordine ve talimatları doğrultusunda 7-8 Ekim tarihlerinde İzmir genelinde yapılan operasyonlarda; 464 düzensiz göçmen ile 8’i yabancı uyruklu 19 göçmen kaçakçısı şüphelisini kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Göçmen kaçakçısı şüphelisi 12 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken; 1 kişi adli kontrol şartıyla, 2 kişi ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 4 kişinin ise adli makamlara çıkarılmak üzere İlçe Jandarma Komutanlıklarında gözaltında tutulduğu öğrenildi.

Öte yandan, meydana gelen olaylarda 5 minibüs, 2 otomobil ve 1 ticari taksi ele geçirildi. Düzensiz göçmenler ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.