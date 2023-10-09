Sakarya'da uyuşturucu ve asayiş denetimi: 9 tutuklama

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 6-8 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen huzur uygulamaları çerçevesinde uyuşturucu ve asayiş denetimi gerçekleştirildi.

Yapılan denetimlerde çeşitli uyuşturucu maddeler, 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 3 adet sentetik ecza, 3 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 1 av tüfeği ile bıçak ele geçirildi.

Bahse konu olan hususa ilişkin 74 şüpheliye işlem yapıldı.

Aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde 16 şahıs yakalandı, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 kişi de tutuklandı.

Trafik denetimlerinde ise 2 bin 495 araç kontrol edilirken, bunlardan 47’si trafikten men edildi. Alkollü araç kullanan 7 kişiye ise işlem yapıldı.