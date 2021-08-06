Haber Giriş: 6 Ağustos 2021 Cuma 15:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de 21 saatlik su kesintisi
İzmir'de altyapı çalışmaları nedeniyle su kesintisine gidilecek. Kesinti, 7 Ağustos'u 8 Ağustos’a bağlayan gece 00.00’dan itibaren başlayacak ve 21 saat süreyle uygulanacak.
İzmir'de 2 Şubat'ta yaşanan selde Altınyol Caddesi’nin Turan kesiminin sular altında kalarak trafiğe kapanmasının ardından belediye, benzer sorunların tekrarlanmaması için bölgede altyapı güçlendirme çalışması başlattı.
Bayraklı Turan Mahallesi’nde 7 Ağustos'u 8 Ağustos’a bağlayan gece 00.00’dan itibaren 21 saatlik su kesintisi uygulanacak.
Çalışma nedeniyle hafta sonu Karşıyaka istikametinde trafik akışı tek şeritten verilecek.
Çalışmaların pazartesi sabahı tamamlanması ile trafik akışının normale dönmesi planlanıyor.
Etiketler: İzmir Su Kesintisi
Sıradaki Haber
İzmir'de 5 milyon doz aşı yapıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz