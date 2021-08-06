Marmarisli orman işçisi Şuayip Ege, Mersin'den yangın haberini aldı. Destek için ekibiyle yola çıktı. Otomobilini de Orman Bölge Müdürlüğü binasının otoparkına park etti.

Alevler bu kez memleketi Marmaris'i sardı. Aracı da yangından nasibini aldı.

Meslektaşları klarnet hediye etti

Yangınla mücadelenin öncü kahramanlarından orman işçisi Şuayip Ege aynı zamanda bir müzisyen. Düğünlerde eğlencelerde klarnet çalıyordu. Ancak enstrümanı Marmaris'te çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Orman işçiliğinin yanı sıra müzisyenlikle de geçimini sağlayan Ege'nin yüzünü güldüren haber, meslektaşlarından geldi.

Kendisine hediye olarak bir klarnet alındı. Şuayip Ege bu haberle mutlu oldu ama asıl sevinci, yangınlar tamamen bittiğinde yaşayacak.

"Bu manzara içimi acıtıyor"

Yeşil Marmaris'ten geriye kalan manzaranın ise içini acıttığını söyleyen Ege, "Bu yangın olmadan önce İçmeler'den beriye çıktığınız zaman mis gibi çam kokusu oluyordu ama şimdi kömür kokusu var. Önce yemyeşil sonra kapkara" dedi.