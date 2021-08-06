Kars Kalesi'nin hemen yanından geçen Kars Çayı’nın Dereiçi mevkiinde toplu balık ölümleri yaşandı.

Tedirgin olan vatandaşlar, balık ölümlerinin sanayi atıkları, peynir altı suyu ve şehir kanalizasyon şebekesinin çaya akması nedeniyle yaşandığını öne sürdü.

[Fotoğraf: DHA]

Bir zamanlar suyuyla çay demledikleri çayın şimdilerde ise kirlilik ve kötü kokudan geçilmediğini, bunun da balık ölümlerine neden olduğunu söyleyen Adem Alp, “Bu bölgede yüzlerce balık telef olmuş durumda. Suyun yüzeyinde evsel atıklar, peynir altı suları var, Kars Çayı adeta can çekişiyor. Yetkililerin bir an önce önlem alması gerekiyor, önlem almadığı takdirde gelecek yıl Kars Çayı’nda su da çekilecek, balık türleri de tamamen yok olacak" dedi.

[Fotoğraf: DHA]

Vatandaşlar, yetkililerden bölgede inceleme yapılmasını istedi.