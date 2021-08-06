Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara'nın doğusunda sağanak bekleniyor.

Sakarya, Kocaeli, Yalova ile İstanbul'un Beykoz, Şile, Çekmeköy, Sancaktepe, Pendik, Tuzla, Sultanbeyli ilçelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanakların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde ise yer yer çok kuvvetli sağanak tahmin ediliyor.

Ani sel ve su baskınlarına karşı uyarı

Sağanak nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.