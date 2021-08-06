Haber Giriş: 6 Ağustos 2021 Cuma 15:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de 5 milyon doz aşı yapıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kentte bugün 5 milyonuncu doz aşının yapıldığını açıkladı.
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında kentteki aşı çalışmaları konusunda sosyal medya hesabından bilgi verdi.
Köşger, "Mavi İzmir'imizde bugün 5 milyonuncu doz aşı yapıldı. Haydi İzmirliler. Kentimizdeki aşılanma oranını yüzde 100'e çıkarmak üzere, hep birlikte kolları sıvıyoruz" ifadelerini kullandı.
Etiketler: İzmir Koronavirüs Aşısı
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