29 Temmuz'da 112 Acil Çağrı Merkezine bir ihbar geldi.

İhbarda Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan yangında anne kızın mahsur kaldığı bilgisi verildi.

Bölgeye AFAD, ANDA ve YAKUT ekipleri sevk edildi.

85 yaşındaki anne ile 61 yaşındaki kızı alevlerin içinden çıkarıldı.

Ziyarerette duygusal anlar yaşandı

Ekipler yangının ardından Mesude ve Nesibe teyzeyi ziyaret etti. Ziyarette duygusal anlar yaşandı.

Ekipler, ülkenin dört bir yanından gelen geçmiş olsun dileklerini de anne ve kızına iletti.