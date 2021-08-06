Haber Giriş: 6 Ağustos 2021 Cuma 15:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber-İHA
Mesude ve Nesibe teyze kahramanlarıyla buluştu
29 Temmuz’da Adana Kozan’da çıkan orman yangınında Mesude ve Nesibe teyze, alevlerin arasından çıkarılmıştı. Yangın bölgesinde çalışan ekipler, yanan evden çıkardıkları anne ve kızını ziyaret etti.
29 Temmuz'da 112 Acil Çağrı Merkezine bir ihbar geldi.
İhbarda Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan yangında anne kızın mahsur kaldığı bilgisi verildi.
Bölgeye AFAD, ANDA ve YAKUT ekipleri sevk edildi.
85 yaşındaki anne ile 61 yaşındaki kızı alevlerin içinden çıkarıldı.
Ziyarerette duygusal anlar yaşandı
Ekipler yangının ardından Mesude ve Nesibe teyzeyi ziyaret etti. Ziyarette duygusal anlar yaşandı.
Ekipler, ülkenin dört bir yanından gelen geçmiş olsun dileklerini de anne ve kızına iletti.
Etiketler: Adana Orman Yangını anne
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