Haber Giriş: 20 Ocak 2022 Perşembe 19:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de 15 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'de Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 15 düzensiz göçmen kurtarıldı.
İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, can salında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 15 düzensiz göçmeni kurtardı.
Düzensiz göçmenler, Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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