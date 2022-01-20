Haber Giriş: 20 Ocak 2022 Perşembe 18:39Son Güncelleme: Kaynak: İHA/AA
Üzerinde kar biriken spor salonunun çatısı çöktü
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir okulun spor salonunun çatısı, üzerinde biriken kar nedeniyle çöktü.
Kahramanmaraş Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Salonunun çatısında, şiddet kar yağışının ardından kar kütlesi oluştu.
Çatı, kar kütlesi nedeniyle çöktü.
Spor salonunun kullanılamaz hale geldiği olay güvenlik kamerasına yansıdı.
Öte yandan, Şazibey Mahallesi Odun Ambarları bölgesinde de bazı iş yerlerinin çatılarında meydana gelen çökme sonucu hasar oluştu.
Etiketler: Kahramanmaraş Kar Yağışı
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