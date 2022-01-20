Diyarbakır merkez ve ilçelerinde UMKE, AFAD, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Karayolları, DEDAŞ, Emniyet ve Jandarma ekiplerinin, 601 araç ve 2 bin 492 personelle karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Diyarbakır-Bingöl, Ovabağ-Viranşehir, Çermik-Çüngüş, Ergani-Maden, Dicle-Hani, Dicle-Ergani ve Diyarbakır-Lice-Kulp arasındaki yollar kar nedeniyle ulaşıma kapandı.

Çalışmalar devam ediyor

Diyarbakır'da kapanan 703 köy yolundan 222'si ulaşıma açıldı. AFAD’a gelen 296 ihbardan 207’sine müdahale edildi. 89 ihbarın çözülmesi için çalışmalar sürerken, yolda mahsur kalan yaklaşık 200 araca gıda yardımı yapılması için ekipler görevlendirildi.

DEDAŞ ekipleri, elektriği kesilen 316 köy ve mezradaki kesintiyi giderdi. 157 köy ve mezraya elektirik ulaştırma çalışmaları devam ediyor.

35 hasta hastaneye ulaştırıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yolu kapalı olan 35 hastaya ulaşarak hastaneye kaldırdı.

112 ve jandarma ekipleri, Lice ve Çermik ilçelerindeki 4 hastayı jandarma helikopteriyle Diyarbakır’daki hastanelere ulaştırdı.