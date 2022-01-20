Haber Giriş: 20 Ocak 2022 Perşembe 17:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da kapanan yollar nedeniyle hasta 3 saatte hastaneye ulaştırıldı
[Fotoğraf: AA]
Van'ın Gürpınar ilçesinde, yolu kardan kapanan mahalledeki kanser hastası kadın, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibinin (UMKE) 3 saat süren çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.
İlçeye bağlı Öveçli Mahallesi'nde ağrıları başlayan 60 yaşındaki Güzel Eriş'i hastaneye götüremeyen yakınları, yetkililerden yardım istedi.
Hastayı almaya giden sağlık ekipleri, yoğun tipi ve kardan dolayı mahalleye ulaşamayınca bölgeye karla mücadele ekipleri ile UMKE sevk edildi.
Zorlu hava şartlarına rağmen yolun açılmasıyla mahalleye giden ekipler, Eriş'i 3 saat süren çalışma sonucu Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.
Etiketler: Van Kar Yağışı UMKE
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