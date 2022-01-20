İlçeye bağlı Öveçli Mahallesi'nde ağrıları başlayan 60 yaşındaki Güzel Eriş'i hastaneye götüremeyen yakınları, yetkililerden yardım istedi.

Hastayı almaya giden sağlık ekipleri, yoğun tipi ve kardan dolayı mahalleye ulaşamayınca bölgeye karla mücadele ekipleri ile UMKE sevk edildi.

Zorlu hava şartlarına rağmen yolun açılmasıyla mahalleye giden ekipler, Eriş'i 3 saat süren çalışma sonucu Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.