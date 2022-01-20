Haber Giriş: 20 Ocak 2022 Perşembe 17:28Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Yüksekova-Dağlıca yoluna çığ düştü: Sürücü kendi imkanlarıyla kurtuldu
[Fotoğraf: İHA]
Hakkari'nin Yüksekova ilçesine 40 kilometre uzaklıktaki Dağlıca yoluna çığ düştü. Kar yığınları altında kalan sürücü ise kendi imkanlarıyla kurtuldu.
Öğle saatlerinde Kamışlı köyü Yeşildere mezrası yakınlarında Yüksekova-Dağlıca yoluna çığ düştü.
Kar yığını altında aracıyla birlikte kalan ve kendi imkanlarıyla kurtulan sürücü, durumu Karayolları Yüksekova 117. Şube Şefliği ekiplerine bildirdi.
Çığ bölgesine giden ekipler, kısmen kar yığınları altında kalan hafif ticari aracı çıkarırken, yola açmak için de çalışma başlattı.
Etiketler: Hakkari
Son Haberler
- 17:45
- 17:44
- 17:51
- 17:36
- 17:29
Sıradaki Haber
Diyarbakır Havalimanı'nda seferlere yeniden başlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz