İstanbul'un 21 Ocak Cuma gününden itibaren, İzlanda alçak basınç sisteminin etkisi altına girmesi bekleniyor. Tahminlere göre, sıcaklıklar akşam saatlerinden itibaren hissedilir derecede düşecek.

Önümüzdeki hafta ortasına kadar devam edecek

Cuma günü sabah saat 10.00 itibarıyla, İstanbul'un büyük bölümünde kuvvetli yağmur, akşam saatlerinde Çatalca, Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz ve Şile'de karla karışık yağmur, gece yarısı itibariyle de kentin tümünde kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

Sıcaklıklar devam eden günlerde de eksi derecelerde seyredecek. Cumartesi ve pazar da etkili olması beklenen kar yağışının, önümüzdeki hafta ortasına kadar devam edeceği tahmin ediliyor.

7 bin 421 personelle önlemler alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kar yağışından olumsuz etkilenilmemesi için önlemlerini aldı. Şehrin İBB sorumluluğundaki toplam 4 bin 23 kilometrelik yol ağını açık tutmak için ekipler 24 saat çalışacak.

Toplam 7 bin 421 personel, bin 582 karla mücadele aracı ve iş makinası da hazır bulunacak. Ayrıca İstanbul'un 350 farklı noktasına kurulan istasyonlarda toplam 206 bin 56 ton tuz ve 64 farklı tankta toplam bin 290 ton solüsyon karla mücadele için hazır bekleyecek.

Köy yollarını açık tutmak için 142 kepçeli traktör görevlendirilirken, 11 vinç ve kurtarıcı da görev başında olacak. Metrobüs güzergahı boyunca da 33 iş makinası müdahale için hazır bekleyecek.

İstanbullular uyarıldı

Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan açıklamada, tüm tedbirlerin alındığı, İstanbulluların soğuk hava ve muhtemel kar yağışı sebebiyle yaşanacak olumsuzluklara karşı hazırlıklı ve tedbirli olması gerektiği hatırlatıldı.