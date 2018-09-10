İzmir'de 13 binden fazla ulaşım aracına kameralı güvenlik sistemi

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığının başta terör olayları olmak üzere suç ve suçlularla mücadele için yayınladığı genelge kapsamında İzmir merkezi ile ilçelerinde yolcu taşıyan toplam 13 bin 625 araca kameralı güvenlik paketi yıl sonuna kadar takılacak.

Bu amaçla sistemin hayata geçirilebilmesi için Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) bünyesinde İzmir Emniyet Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Ticaret Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasının da yer aldığı komisyon kuruldu.

1 yıl süren hazırlıklarını tamamlayan komisyon, diğer şehirlerde yaşanan olumsuzlukları da dikkate alarak daha üstün özelliklere sahip sistemin hayata geçirilmesini sağlayacak teknik şartnameyi hazırladı.

Takside sadece görüntü kaydı

Bu şartnameye göre yetki belgesi almaya hak kazanacak firma ya da firmalarca 3 bin 500 taksi, bin 117 minibüs, 6 bin servis aracı ve güzergah izin belgesi ile ilçelere yolcu taşıyan 3 bin 8 araca kameralı güvenlik sistemi, bakanlıkça verilen sürenin sona ereceği 31 Aralık'a kadar yerleştirilecek.

Sistem taksilerde sadece görüntü alacak, diğerlerinde ses de kaydedecek. Bu kayıtlar İzmir Emniyet Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki İzmir Ulaşım Merkezi'nde tutulacak.

Sistem bazı illerde devreye girdi

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, komisyonun emsallerinden daha üstün donanıma sahip örnek bir sistem kurulması için titiz çalışma sergilediğini aktardı.

Bakanlığın genelgesiyle zorunlu tutulan sistemin bazı illerde devreye alındığını ancak kimi yerlerde kısa sürede kullanılamaz hale geldiğini kaydeden Anık, şunları ifade etti:

"Bu aksaklıkların İzmir'de de tekrarlanmaması ve hem kaynak israfı hem de güvenlik zafiyeti yaşanmaması için öncelikle acele etmedik. Türkiye'ye benzeri olmayan komisyon sayesinde ortak akılla hareket edip en küçük ayrıntıyı bile göz önünde bulundurduk. Bakanlık genelgesindeki şartlar değiştirilmeden ilave şartlar eklenerek örnek bir çalışma gerçekleştirdik."

Kaynak: AA