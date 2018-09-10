İstanbul'da 17 Eylül'de toplu ulaşım ücretsiz

İstanbul'da yeni eğitim-öğretim yılının başlayacağı 17 Eylül Pazartesi günü toplu ulaşım araçları 06.00-14.00 saatleri arasında ücretsiz hizmet verecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, okulların açılacağı gün alınacak tedbirler için, AK Parti ve CHP Grup Başkan vekillerinin ortak imzasıyla verilen teklifi görüşen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, daha önceki yıllarda olduğu gibi yoğun trafik oluşmasının önüne geçilmesi ve vatandaşların toplu ulaşım araçlarına yönlendirilmesi amacıyla hizmetin ücretsiz verilmesi için İBB Başkanı Mevlüt Uysal'a yetki verilmesini kararlaştırdı.

Buna göre okulların açılacağı 17 Eylül Pazartesi günü saat 06.00 ile 14.00 arasında kent genelindeki toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek.

Mecliste oy birliğiyle kabul edilerek geçen karara göre vatandaşlar, 2018-2019 eğitim öğretim döneminin başlayacağı pazartesi günü, İstanbulkart ücret entegrasyonuna dahil İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü (İETT Otobüsleri, Özel Halk Otobüsleri, Metrobüs, Nostaljik Tramvay ve Tünel) araçları, Şehir Hatları A.Ş Vapurları, özel deniz toplu ulaşım araçları, Metro İstanbul A.Ş. (Tramvay, Metro, Hafif Metro ve Füniküler, Teleferik ve Kadıköy Moda Nostaljik Tramvay) araçları ve Otobüs A.Ş. araçlarıyla belirtilen saatlerde ücretsiz seyahat edebilecek.

Kentte pazartesi günü yol-kazı çalışması yapılmayacak ve kazalar için trafikte çok sayıda çekici hazır bulundurulacak.

İETT tarafından mevcut 4 bin 840 otobüs ve 453 metrobüse ek olarak 349 adet otobüs ve 90 adet metrobüs hizmet verecek.

Metro, tramvay, metrobüs, otobüs ek seferleriyle 894 bin yolcu toplu ulaşıma yönlendirilecek ve 596 bin aracın trafiğe çıkmaması sağlanacak.

Kaynak: AA