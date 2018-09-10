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Hayatını kaybeden MHP İlçe Başkanı son yolculuğuna uğurlandı

Giresun Alucra'da dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden MHP İlçe Başkanı Vehbi Usta, son yolculuğuna uğurlandı.

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Hayatını kaybeden MHP İlçe Başkanı son yolculuğuna uğurlandı

Giresun Alucra'da dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden MHP İlçe Başkanı Vehbi Usta için Alucra Merkez Büyük Cami'de düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra MHP İl Başkanı Kemal Sezer ile il ve ilçe teşkilat üyeleri, bazı ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Usta'nın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığına defnedildi.

Vehbi Usta yönetimindeki 28 DL 770 plakalı panelvan, Alucra-Gümüşhane karayolunun Gürbulak Köyü mevkisinde yoldan çıkarak devrilmiş, Usta kaza yerinde hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: vehbi usta, mhp, giresun
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