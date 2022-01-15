Haber Giriş: 15 Ocak 2022 Cumartesi 01:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 60 tutuklama
İzmir merkezli 40 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 162 şüpheliden 60'ı tutuklandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına yönelik başlatılan operasyon kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile İl Jandarma Komutanlığınca yakalanan 162 şüpheliden 160'ının işlemleri tamamlandı.
Şüphelilerden 5'i hakkındaki gözaltı kararı sağlık durumu, 2'si mükerrer soruşturma, 5'i delil durumu, 31'i "faydalı itirafçı" olmaları nedeniyle kolluk birimlerince salıverildi.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 60'ı tutuklanırken, 57'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Gözaltında bulunan 2 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Polis ve jandarmanın 23 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.
Etiketler: FETÖ Terör Örgütü Terörle Mücadele İzmir
Son Haberler
- 01:38
- 01:36
- 01:26
- 00:45
- 00:24
Sıradaki Haber
Yola çıkan köpek kazaya neden oldu: 1 ölü, 3 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz