2 gündür süren şiddetli yağış, Manisa'nın Akhisar girişindeki şehirler arası yolu adeta dereye çevirdi.
İstanbul-İzmir Karayolu'nun su altında kalan kısmı yüzünden ulaşım tek şeritten kontrollü olarak yapılabildi.
Mahsur kalanlar iş makinalarıyla kurtarıldı.
İzmir'de de şiddetini arttıran sağanak yağış sürücülere zor anlar yaşattı.
İzmir-Eskişehir tren seferleri Akhisar'daki yoğun yağış nedeniyle durduruldu.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde de yoğun yağış nedeniyle Nif Çayı taştı, akıntıya kapılan 6 koyun telef oldu.
Kaynak: TRT Haber