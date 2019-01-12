Kamudan özel sektöre, bankacılıktan e-ticarete, e-imza sayesinde her türlü işlem tasarruflu, güvenli ve hızlı yapılabiliyor.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, 2018 Yılı 3. Çeyrek Raporu'nu açıkladı. Bu dönemde üretilen e-imza sayısı 3 milyon 92 bin 381 olarak gerçekleşti. Mobil imza sayısı ise 535 bin 740 oldu.

İkinci çeyreğe oranla e-imza sertifika sayısı yüzde 3,3, mobil imza sayısı ise yüzde 3,4 yükseldi.

Kamudan özel sektöre bir çok alanda hayatı kolaylaştırıyor

Her türlü sınav başvuruları e-imza ile yapılabiliyor. Ayrıca adli sicil kaydı, pasaport, sosyal güvenlik uygulamaları ve vergi ödemeleri gibi işlemleri de e-imza ile yapmak mümkün.

Kağıt ve kargo maliyetlerinde yüzde 50 tasarruf sağlıyor

e-imza etkin ve hızlı bilgi alışverişi sağlıyor, kullanıcılarına zaman kazandırıyor. Ayrıca, kağıt ve kargo maliyetlerinde de yüzde 50'ye varan tasarruf sağlıyor.

Islak imza ile e-imza aynı hukuki geçerliliğe sahip

e-imza, ıslak imza ile aynı hukuki geçerliliğe sahip. Elektronik ortamda gerçekleşen işlemlerde, kişilerin kimlik bilgilerinin doğruluğu da garantileniyor.

Kaynak: TRT Haber