Alınan bilgiye göre, İbrahimağa Mahallesindeki bir otel inşaatının hafriyat çalışmaları sırasında kalıntılar ortaya çıktı. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine inşaat alanında çalışma başlatıldı.

İstanbul Kadıköy'de 21 katlı bir otel inşaatının temel kazısı sırasında tarihi kalıntılar bulundu. Zeminin hemen birkaç metre altındaki kalıntıların 2 bin yıllık olduğu düşünülüyor. Ayrıntıları @trthaber muhabiri Sezen Ceceli Köse aktardı. pic.twitter.com/Az3PwVfIEB — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 12 Ocak 2019

Arkeologlar tarafından yapılan kazı çalışmalarında yaklaşık 5-6 metre genişliğinde, Bizans dönemine ait olduğu belirtilen bir cadde kalıntıları ortaya çıkarıldı. Caddenin etrafında dükkanlar olduğu tahmin edilen yapıların temelleri, mermer sütun başlıkları, sütun kaideleri ve sütunlar bulundu.

Uzmanlar durumu fotoğraflarıyla bir rapor halinde İstanbul 5 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’na bildirdi.

Kalıntıların 2 bin yıllık olduğu düşünülüyor.

İnşaatın durdurulduğu ve kazı çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: TRT Haber, AA