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Türkiye
AA 16.07.2025 21:03

İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmalarında 2 iddianame hazırlandı

İzmir Büyükşehir Belediyesindeki yolsuzluk soruşturması kapsamında iki ayrı iddianame hazırlandı. İş Makinası ve Araç kiralama ihalelerine fesat karıştırmaktan 56, "yol bakım onarım ve yenileme" işlerinde hizmet alımı ihalesine fesat karıştırmaktan ise 44 şüpheli hakkında kamu davası açıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmalarında 2 iddianame hazırlandı
[Fotograf: AA]

İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik "iş makinesi ve araç kiralanması hizmet alımı" ile "asfalt kaplaması ve yol-inşaat bakım onarım yenileme işi" soruşturmaları sonunda 2 iddianame hazırlandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, 2 soruşturma kapsamında 2 iddianamenin hazırlandığı bildirildi.

Açıklamada, "2023 yılında 'İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Görevleri Kapsamında İş Makinesi ve Araç Kiralanması Hizmet Alımı' adı altında ve 2024 yılı için ise 'Kent Temizliği Şube Müdürlüğü Görevleri Kapsamında İş Makinesi ve Araç Kiralanması Hizmet Alımı' adı altında gerçekleştirilen hizmet işleri ihalesinde 'edimin ifasına fesat karıştırmak' suçu yönünden yapılan soruşturma neticesinde aralarında eski İZBETON AŞ Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, Buca Belediye Başkan Yardımcısı Engin Güzel ve Bayraklı Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Mert Hanifi Yılmaz olmak üzere 30'u tutuklu 56 şüpheli hakkında iddianame tanzim edilerek kamu davası açılmıştır." bilgisi verildi.

"Ulaşım Yollarında Asfalt Kaplaması, Yol ve İnşaat Bakım Onarım ve Yenileme Yapılması" işlerine yönelik "ihaleye fesat karıştırma" ve "edimin ifasına fesat karıştırma" suçlarına ilişkin soruşturmanın da yürütüldüğü aktarılan açıklamada, "Aralarında eski İZBETON AŞ Genel Müdürü Heval Savaş Kaya olmak üzere 20'si tutuklu 44 şüpheli hakkında iddianame tanzim edilerek kamu davası açıldığı hususları kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da aralarında bulunduğu kooperatif soruşturmasının sürdüğü öğrenildi.

Operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, 1 Temmuz'da İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ'de taşeron şirketler eliyle yolsuzluk yapıldığı iddiası üzerine soruşturma başlatılmıştı.

Bu kapsamda Sayıştay raporu, mülkiye müfettişi raporu, bilirkişi raporlarına istinaden "ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla 157 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Şüphelilerden 22'sinin İZBETON AŞ, 2'sinin İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi, 3'ünün İş Dünyası Konut Yapı Kooperatifi, 2'sinin İş İnsanları Gaziemir Konut Yapı Kooperatifi, 3'ünün İş Alemi Yeni Yaşam Konut Yapı Kooperatifi, 3'ünün Egeli İş İnsanları Konut Yapı Kooperatifi'nde görevli olduğu, diğer 122 şüphelinin ise belediye personeli, inşaat, yapı, elektrik, mermer, ayrıştırma gibi alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin sahibi ve çalışanları olduğu belirtilmişti.

Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da aralarında bulunduğu 139 şüpheli yakalanmıştı.

Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden aralarında Soyer ve Aslanoğlu'nun da bulunduğu 60 kişi tutuklanmış, 58 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverilmişti. Şüphelilerden 20'si emniyetten, biri savcılıktan serbest bırakılmıştı.

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