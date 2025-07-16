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Türkiye
TRT Haber 16.07.2025 14:45

Ankara için gök gürültülü sağanak uyarısı

Ankara'nın kuzey ve doğusunda yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ankara için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara'nın kuzey ve doğusunda görülecek yerel kuvvetli yağışlara yönelik uyarı yayımladı.

Buna göre, bugün saat 15.00 ile 19.00 saatleri arasında görülmesi beklenen gök gürültülü sağanak, kentin kuzey ve doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Valilik de uyardı

Ankara Valiliği de konuya ilişkin uyarıda bulunarak, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında etkili olabilecek kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlara tedbirli olma çağrısında bulundu.

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